Andrea Pirlo potrebbe presto iniziare una nuova carriera come allenatore. L'ex regista di centrocampo, oggi opinionista di Sky, sarebbe in trattativa con la Juventus per guidare dalla prossima stagione la squadra Under 23, attualmente in Serie C. 40 anni a maggio, Pirlo ha già il patentino e sarebbe prontissimo ad allenare. Lo riporta il Corriere della Sera.