Juventus, Pirlo: "Dovevamo vincere per quanto creato. Dobbiamo essere più cattivi"

Dopo l'1-1 arrivato contro l'Atalanta, il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha commentato la prestazione dei bianconeri ai microfoni di JTV: "E' stata un'ottima gara da parte di entrambe le squadre. Abbiamo giocato contro un 'Atalanta forte, una squadra a livello italiano ma anche europeo. Era una grande sfida anche per noi sotto l'aspetto mentale, non siamo riusciti a chiuderla e poi sulla parità può succedere di tutto. La prestazione è stata buona, abbiamo creato le occasioni, i portieri hanno fatto una grande gara, per quello che avevamo creato potevamo fare sicuramente meglio".

Sul gol di Chiesa: "Ha nelle corde questo tiro, non è casuale, lo prova spesso in allenamento. Ha fatto un'ottima gara, può fare tanto e potrà fare ben anche in futuro".

Sul gol subito: "Siamo stati troppo leggeri in alcune situazione, anche sul gol sbagliato di tacco da Morata, dobbiamo essere più cattivi. Oggi era una gara importante, da vincere per l'inerzia portata in partita. Era uno step che dovevamo fare, peccato per il risultato".