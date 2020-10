Juventus, Pirlo e la Champions League: "Serve fortuna nei sorteggi per le gare di marzo"

Nel corso della lunga intervista rilasciata a 'UEFA.com', l'allenatore della Juventus Andrea Pirlo s'è così espresso sulla Champions League: "E' una competizione in cui sono tutte forti, devi affrontare tutte con la massima attenzione ed entusiasmo. In Champions è molto dura, dipende anche dai momenti. Per me il periodo più difficile è quello di marzo, quando trovi squadre con preparazione diversa e lì devi essere anche fortunato nell'avere un sorteggio un po' più abbordabile".