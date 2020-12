Juventus, Pirlo: "Il 3-0 al Barcellona può essere una grossa iniezione di fiducia per noi"

Intervistato da JTV alla vigilia della gara di Marassi col Genoa, mister Andrea Pirlo ha sottolineato anche l'importanza a livello mentale della vittoria di Barcellona in Champions League: "Queste partite ti portano grande consapevolezza dei tuoi miglioramenti. La vittoria di Barcellona può essere una grossa iniezione di fiducia per il finale prima della sosta. Se non abbiamo questa voglia e questa determinazione, andiamo incontro a brutte sorprese. Ci concentriamo sempre per fare delle grandi partite", le parole del tecnico della Juve.