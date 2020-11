Juventus, Pirlo: "Il gol all'inizio ci ha dato sicurezza. Nella ripresa abbiamo mostrato chi siamo"

vedi letture

Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa dopo la sfida contro il Ferencvaros vinta per 4-1: “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, ma siamo andati subito in vantaggio e questo ci ha rassicurato un po'. Poi nella ripresa siamo entrati con un altro spirito e tutti hanno visto chi siamo. Il Ferencvaros è una squadra che sta crescendo, abbiamo visto quanta strada ha fatto nelle qualificazioni, ma deve essere paziente perché non si può avere tutto subito. - continua Pirlo parlando di Arthur – Ha avuto la nausea, non si sentiva bene e non riusciva a correre, ma ha voluto giocare almeno metà gara. Per questo l’ho dovuto sostituire”.