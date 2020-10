Juventus, Pirlo: "McKennie disponibile per l'Hellas, Cristiano Ronaldo sicuramente no"

Cristiano Ronaldo non sarà a disposizione di Andrea Pirlo per la sfida che la Juventus affronterà domani contro l'Hellas Verona di Juric. Al contrario, l'americano McKennie dovrebbe essere recuperato, come ha confermato il tecnico italiano in conferenza stampa quest'oggi: "McKennie oggi farà la visita e speriamo che domani possa essere a disposizione per venire in panchina, mentre Cristiano Ronaldo, anche in caso di negatività, dovrebbe fare la visita di idoneità quindi è sicuramente out dalla gara contro l'Hellas".