Juventus, Pirlo: "Mi aspetto una Fiorentina difensiva. Attenzione a Vlahovic e Ribery"

La Fiorentina verrà a Torino per chiudersi e fare male in contropiede. Ne è certo Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, che ha ribadito più volte il concetto durante l'intervista pre-partita: “Parliamo di una buona squadra con ottime individualità. Sono in un momento un po’ difficile, hanno cambiato l’allenatore ultimamente ma nel complesso sono una buona squadra e quindi verranno qua a fare la loro partita per difendersi e ripartire. Noi dobbiamo stare attenti perché è l’ultima partita del 2020 e dobbiamo chiudere nel migliore dei modi. Loro cercheranno di chiudersi e fare una partita difensiva sfruttando qualche ripartenza. Hanno un giocatore molto forte fisicamente come Vlahovic e uno di grande classe come Ribery e quindi dovremo stare attenti soprattutto a questi due giocatori”.