Juventus, Pirlo: "Non siamo più i favoriti? Non cambia nulla, in vent'anni ne ho sentite tante"

Intervenendo in conferenza stampa alla vigilia della sfida al Napoli, il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha parlato così del ruolo di favorita per lo Scudetto della sua squadra, messo in dubbio dopo la prova non scintillante contro la Roma: "A me non cambia niente, ho bisogno solo di lavorare coi giocatori e avendo giocato per vent'anni ne ho sentite di tutti i colori".