Juventus, Pirlo parla chiaro: "Si migliora col lavoro, non serve la bacchetta magica"

vedi letture

"Abbiamo buone sensazioni, abbiamo voglia di giocare e di riscattare il passo falso di Crotone". Parla così Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, ai microfoni di Sky Sport: "Ma c'è entusiasmo, perché giocare la Champions fa un bellissimo effetto. In più domani ci saranno anche gli spettatori e quindi un po' di motivazioni in più. Non c'è niente di facile bisogna lavorare e aver tempo di farlo ma nel poco tempo che abbiamo dobbiamo farlo. Solo con il lavoro e con la voglia di migliorare si possono ottenere i risultati, senza far niente con la bacchetta magica non ho mai visto nessuno far questo".

Con Dybala vi siete parlati, giocherà titolare?

"Ho parlato con lui come ho parlato con tutti gli altri. È a disposizione, ma bisogna ricordarsi che viene da tre mesi di inattività. Ed è stato via gli ultimi 10 giorni, ha avuto un virus intestinale, ha preso gli antibiotici. Sabato l'abbiamo portato per giocare poi siamo rimasti in dieci come a Roma quindi ci sono situazioni e situazioni. È qui a disposizione e domani decideremo".