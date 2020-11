Juventus, Pirlo: "Peccato aver preso un solo punto, mancata la cattiveria che ti fa vincere"

vedi letture

Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha commentato così ai microfoni di Juventus TV il match pareggiato oggi contro la Lazio: “È un peccato tornare da Roma con un solo punto. Avevamo fatto una grande partita. I ragazzi si era comportati bene, loro non avevamo mai tirato in porta. Non c’erano le avvisaglie di pericolo. Come evitare cali di attenzione? Con quella voglia di vincere le partite, i campionati. Bisogna curare ogni minimo secondo. È importante poter portare a casa i risultati. Ci vuole più fama e voglia di vincere. Abbiamo sfruttato male qualche ripartenza, dei quattro contro due che avrebbero chiuso la partita. Capita poi di subire un gol nell’unico tiro in porta. Portiamo a casa questo risultato anche se abbiamo dominato. Mi è piaciuto l’atteggiamento, la voglia di imporre il gioco e di gestire bene la partita. Lo abbiamo fatto fino all’ultimo secondo, peccato perché i ragazzi si meritavano di portare a casa i tre punti”, ha concluso.