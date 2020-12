Juventus, Pirlo: "Se entri in campo e perdi ogni duello non va bene. Nella ripresa marcia diversa"

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Torino: "È più bello vincere da allenatore, perché in campo la vivi in un altro modo, mentre da allenatore è completamente diverso. Il risultato non cambia, la sensazione finale è molto bella. Quando entri in campo e perdi ogni duello non va bene. Siamo andati in difficoltà ed eravamo troppo statici, poi diventa difficile trovare la soluzione giusta. Nel secondo tempo abbiamo cambiato marcia".

Come valuta il match?

"Non è semplice giocare contro squadre organizzate, quando si chiudono hai bisogno di muoverti. Nel primo tempo non siamo riusciti a essere aggressivi, a palleggiare, soprattutto a muovere la palla velocemente, quindi siamo andati un po' in difficoltà, eravamo troppo statici. Il nostro dna deve rimanere all’interno della squadra. Abbiamo subito gol dopo pochi minuti. Quando non arrivi col gioco ti serve altro, abbiamo ritrovato il tutto con grande spirito. Dobbiamo migliorare sotto l’aspetto del gioco e muovere la palla più velocemente. Quando giri la palla veloce trovi più spazi da attaccare".

Cuadrado?

"C’è anche l’esperienza di saper giocare certi tipi di gare, ha giocato tanti tipi di partite simili. Chiesa non aveva mai fatto una partita in Europa fino a qualche settimana fa, deve migliorare. Serve quando indossi la maglia della Juve. Mi aspetto di più da tutti, però capita a volte di avere giocatori che non possono dare il 100%. Però l'importante è l'atteggiamento, chi è entrato è entrato bene, con tanta voglia, con tanto dinamismo e alla fine il risultato è arrivato anche grazie a questo. Bisogna insistere sui giovani, se li compriamo vuol dire che sono forti".

Un primo bilancio sulla sua gestione?

"Sono contento sotto alcuni aspetti, magari nella gestione del gioco. Certe posizioni, certe spazi li capiamo. Non sono soddisfatto sull’altalena di prestazioni, uan squadra come la Juve non può affrontare le partite con poca voglia e personalità. Non esistono partite già vinte. Serve voglia e tenacia, altrimenti non bastano i giocatori forti".