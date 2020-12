Juventus, Pirlo sul caso Dybala: "È un giocatore come gli altri, penso soltanto ad allenarlo"

vedi letture

L’allenatore della Juventus Andrea Pirlo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida con l’Atalanta: "Abbiamo giocato alla pari, ma quando dobbiamo fare il saltino abbiamo peccato di leggerezza. Non siamo riusciti a vincere, con un po’ di cattiveria in più queste partite le devi portare a casa. In alcune occasioni giravamo palla in maniera troppo lenta, in alcuni casi abbiamo avuto fretta di verticalizzare. Abbiamo creato tanto, ma non siamo riusciti a chiuderla. Abbiamo avuto le occasioni, ma quando lasci la partita in bilico può succedere di tutto".

Ronaldo era stanco?

"Ha sbagliato il rigore. Ogni tanto capita, ma ci ha dato una mano anche per poter andare avanti nel risultato".

Nelle ultime 9 partite la Juve non ha subito gol soltanto in un’occasione.

"Domenica abbiamo preso un tiro e un gol. Non è una questione di gol, ma di come affronti le gare. Abbiamo avuto le occasioni per andare in vantaggio: stiamo crescendo, stasera è stata una partita importante anche dal punto di vista dell’intensità".

Kulusevski?

"È un giocatore giovane, ha giocato tanto. Ha fatto un salto enorme, ci sono partite in cui è adatto lui, altre meno. Si sta allenando bene, avrà le sue occasioni. Oggi non era la sua partita, c’erano difensori aggressivi. Serviva gente che andava in verticale".

Dybala?

"Sono questioni che fanno parte della società. Io alleno tutti i giocatori, penso soltanto ad allenarlo sul campo".