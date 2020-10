Juventus, Pirlo sulla sfida con la Roma: "Bene l'impostazione tattica, ma cambieremo giocatori"

Intervenendo in conferenza stampa alla vigilia della sfida al Napoli, il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha parlato così delle cose buone e meno buone viste nella sfida contro la Roma: "L'impostazione tattica potrebbe rimanere la stessa, con qualche cambio di giocatore. Non abbiamo interpretato bene gli spazi in fase offensiva. Kulusevski aveva ricoperto poco quella posizione, magari poteva essere una soluzione un po' azzardata contro la Roma ma secondo me si può riproporre in futuro".