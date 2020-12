Juventus, Pirlo volta pagina: "Prepariamoci a gennaio, sarà un mese molto impegnativo"

Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha commentato a JTv il ko di ieri contro la Fiorentina: “Siamo partiti male con l’atteggiamento sbagliato fin dai primi minuti, quando entri con questa mentalità sbagliata può succedere di tutto. Siamo rimasti in dieci e la partita è cambiata. Ci sono stati episodi che nel secondo tempo potevano portarci dei vantaggi, ma non è andata così”.

Sulla direzione arbitrale: “Non do valutazioni, è sotto gli occhi di tutti. La nostra espulsione era giusta, ma guardando le immagini ci doveva essere qualcosa in più a nostro favore”.

Sui cambi: “Cercavamo di rimanere in partita e di ripartire con due esterni come Bernardeschi e Chiesa, siamo sempre rimasti in partita. Poi quando sei in difficoltà gli episodi fanno la differenza”.

Sul mese di gennaio: “Avremo tante partite importanti, delicate, riposiamo qualche giorno e poi ci prepariamo per un mese che sarà molto impegnativo”.