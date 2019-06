© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marko Pjaca è tornato alla Juventus al termine del prestito poco proficuo alla Fiorentina. Ma, come riporta il Corriere dello Sport, dopo le prime visite al JMedical di ieri pomeriggio i'esterno croato resterà in bianconero soltanto di passaggio. Su di lui c'è infatti la neopromossa Hellas Verona, alla ricerca di acquisti di qualità per provare a mantenere la categoria.