La Juventus continua a insistere per Ruben Dias, difensore centrale del Benfica, uno dei migliori giovani nel proprio ruolo. I portoghesi lo valutano circa 60 milioni di euro, ma in favore dei bianconeri potrebbe esserci il gradimento su Marko Pjaca: l'ala, ora alla Fiorentina, è una contropartita interessante per il club delle Aquile e quindi portare a uno sconto per lo stopper. A spiegarlo è Tuttosport.