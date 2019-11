© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marko Pjaca sta recuperando dopo l'ennesimo infortunio e a breve dovrebbe essere pronto per tornare in campo a tutti gli effetti. Per questo a gennaio la Juventus lo manderà di nuovo in prestito, con Sampdoria, Bologna e Genoa interessate al suo eventuale acquisto invernale. A riportarlo è Il Corriere di Torino.