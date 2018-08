Juventus, Pjanic a pranzo con l'agente: nel menù c'è il rinnovo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nella giornata di ieri Miralem Pjanic, dopo il rientro dalla tourneé americana, ha incontrato a Milano il proprio agente per parlare del prolungamento che dovrebbe arrivare nelle prossime settimane con la Juventus. Niente giallo di mercato in salsa inglese o spagnola per intendersi. Il giocatore non verrà ceduto perché nessuno si è avvicinato alla valutazione di 100 milioni fatta dai bianconeri a inizio mercato. Per questo il bosniaco presto firmerà il prolungamento che lo porterà a guadagnare 6 milioni all'anno contro i 4,5 milioni percepiti attualmente. L'accordo dovrebbe venire stipulato fino al 2022, ma c'è anche l'ipotesi di proporre il 2023 come prossima scadenza. Tutto senza clausole, bandite dal club di Agnelli. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.