© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Milan: "Non è mai semplice, contro il Milan è sempre complicato. Oggi il nostro obiettivo era vincere, prima della Champions può essere una cosa positiva. Dobbiamo concentrarti, finiamo bene la stagione: ora è importante passare questo turno di Champions contro l'Ajax".

Vi sentite di aver già vinto? "Vinto no, non diamo niente per scontato. La squadra vince ed è in fiducia. Dobbiamo dare il massimo che possiamo. Se c'è da vincere a Ferrara ci proveremo, ma l'obiettivo sarà la Champions".

Kean? "È un ragazzo che sta bene, lo stiamo gestendo bene. È molto umile e lavora. Ha fatto un passo enorme, anche negli allenamenti è cresciuto tanto. Non è mai semplice stare nella Juve, ma si sta ritagliando un posto. Sta mettendo in crisi l'allenatore. Sta segnando ogni partita, può star solo bene. Deve porsi obiettivi alti. Ci aiuta tanto".