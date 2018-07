Juventus, Pjanic allontana il mercato: il bosniaco vuole restare

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Miralem Pjanic. Il bosniaco evita le domande di mercato dagli Stati Uniti e non sembra aver voglia di andare via. L'agente Fali Ramadani continua a lavorare: partirà solo per un'offerta monstre da almeno 70-80 milioni di euro. A quel punto, Giuseppe Marotta lavorerebbe per Paul Pogba, Sergej Milinkovic-Savic e Adrien Rabiot.