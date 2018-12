Juventus, Pjanic: "Chiellini punto di riferimento, vogliamo il Triplete"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus, ha parlato a Rai Sport: “Sapevamo che ci sarebbe stato da lottare fino alla fine con il Napoli e l’Inter, abbiamo un bel vantaggio e proveremo ad aumentarlo. Proveremo a vincere anche la Champions, è una Juve molto forte e penso sia la più forte. Cosa ci ha portato Cristiano Ronaldo? Ha portato quello che ha portato in tutte le squadre in cui è stato. È un grande campione, di grande personalità e ci sta dando grande beneficio. Chi è ora il punto di riferimento da quando è andato via Buffon? Chiellini, ma lo è sempre stato anche quando c’era Buffon. È un giocatore che fa capire cos’è la Juventus. Il Triplete è un sogno che si può provare a realizzare”.

Mercoledì lo Young Boys. Quanto sarà importante vincere per conquistare il primo posto nel girone?

"Molto. Dobbiamo fare il nostro. Questa squadra merita di essere prima in questo girone, lo ha dimostrato e dobbiamo finire bene questo lavoro mercoledì".

Qual è la squadra più temibile per la vittoria finale di questa Champions League?

"Barcellona, Real, Manchester City".

La Juventus non vince la Champions dal 1996.

"Noi faremo in modo di portare questa Coppa a casa. Negli ultimi anni la Juve è stata due volte in finale di Champions, ci è mancato qualcosa, ma speriamo che questo sia l'anno buono".

Il possibile ritorno di Paul Pogba?

"Sicuramente lo sognano tutti. Quelli che sono arrivati sono ottimi giocatori, ci penserà la società a prendere quel che serve per migliorare. Sarebbe un bentornato, ovviamente. Anzi, più che un benvenuto". Il francese è uno dei grandi sogni dei tifosi, che, con lui, immaginano un centrocampo da sogno. D'altronde, riportare a Torino Pogba, liberandolo dal rapporto complicato con Mourinho, potrebbe essere uno dei pochi modi per migliorare una squadra che fin qui ha tenuto un ritmo impensabile".