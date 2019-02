Juventus, Pjanic: "Col Frosinone gara importante. Loro in forma"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Miralem Pjanic ha parlato ai microfoni di JuventusTV prima del match con il Frosinone: "Il Frosinone viene da un buon momento di forma. Per noi è una partita importante, da vincere per allungare sul Napoli", ha detto il centrocampista bosniaco, oggi inizialmente al riposo in vista dell'Atletico.