Juventus, Pjanic: "Crediamo nella Champions. CR7? Giocatore chiave"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus, ai microfoni di Pressing pochi secondi fa. "Alla Juventus si gioca sempre per vincere le competizioni, negli ultimi quattro anni siamo arrivati in finale e non è poco. Ci serve qualcosa in più per vincere la Champions, è uno degli obiettivi per una squadra e società forte. Crediamo in questo sogno, siamo sulla buona strada. Ronaldo? E' il nostro giocatore chiave, ha vinto tantissimo ed è uno dei migliori giocatori di sempre. Averlo in squadra ci dà quel qualcosa in più per tutti. Sono contento di essere rimasto, l'obiettivo è quello di far continuare a vincere il mio club".