Juventus, Pjanic e il Barcellona: prima un like di troppo, poi la smentita

Nelle ultime ore il nome di Miralem Pjanic è stato accostato con insistenza al Barcellona. La squadra catalana sarebbe molto interessata al giocatore della Juventus che pare aver apprezzato questo voci visto il like che ha messo su Instagram ad una pagina che parlava proprio dell'interesse del Barcellona per lui. Un like che ha creato molto scompiglio tra i tifosi della Juventus ma subito smentito dal diretto interessato: "Mamma mia, per un like ad una foto. Nemmeno avevo letto ciò che c'era scritto. Fake news", ha scritto Pjanic sulle sue Instagram Stories.

