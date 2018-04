Juventus, Pjanic e Mandzukic hanno lavorato parzialmente in gruppo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Buone notizie per Massimiliano Allegri in vista del big match di domenica sera contro il Napoli. Come riportato dal sito ufficiale del club bianconero sia Miralem Pjanic che Mario Mandzukic hanno infatti lavorato parzialmente con il resto del gruppo e potrebbero dunque tornare a disposizione per la sfida Scudetto dell'Allianz Stadium.