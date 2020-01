© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Miralem Pjanic è pronto per tornare subito in campo, già domenica contro la Fiorentina all’ora di pranzo. Il centrocampista ieri si è allenato a parte come Ronaldo e Alex Sandro, "come da programma", come scritto dalla Juve sul sito ufficiale. Significa che Pjanic sta bene e ha superato la botta alla caviglia che lo ha costretto ad abbandonare Napoli-Juventus a partita in corso. Probabile insomma che Bentancur torni nel ruolo di mezzala. Parziale allenamento in gruppo invece per Mattia De Sciglio, che ha saltato solo la partitella. Anche lui - sottolinea La Gazzetta dello Sport - dovrebbe essere disponibile per giocare nel weekend.