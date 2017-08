Juventus, Pjanic: "Forti anche senza Bonucci. Dybala? Un grande"

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di SkySport ecco le parole di Miralem Pjanic dopo il 3-0 al Cagliari: "Siamo ad inizio stagione, la brillantezza deve migliorare, ma non abbiamo preso gol e non abbiamo lasciato speranza al Cagliari. Cosa cambia senza Bonucci? Ci saranno delle novità nel prendere il pallone oppure nel modulo, ma ci sono giocatori in questa squadra che sono in grado di fare bene. La dieci a Dybala? E' un grandissimo giocatore, difficile da marcare. Siamo contenti di averlo con noi".