© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista della Juventus Miralem Pjanic ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo contro l'Atletico Madrid: "Nedved ha detto che sono il giocatore che ha fatto più progressi? Mi sento molto bene. Ringrazio Pavel per le belle parole e provo a ricambiare. Il mio obiettivo è di portare la Champions qua a Torino. Sono contento che la società è contenta. Per me è importante però che tutti stiamo facendo bene, che ci aiutiamo l'uno con l'altro perchè la stagione è lunga. Siamo a metà campionato e le partite importanti arriveranno".