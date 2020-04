Juventus, Pjanic il possibile sacrificato sul mercato. Valutazioni per Matuidi e Khedira

Valutazioni in corso in casa Juventus, soprattutto per quel che riguarda il centrocampo. Come si legge sulle colonne di Tuttosport, Miralem Pjanic, vista l'età (30 anni), potrebbe essere sacrificato qualora arrivasse un'offerta vantaggiosa. Stesso discorso per Khedira e Matuidi: entrambi sono over 20, ma anche due garanzie importanti in campo e nello spogliatoio.