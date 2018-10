Juventus, Pjanic: "In ogni stadio con la convinzione di poter vincere"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la vittoria conquistato contro l'Empoli, il centrocampista della Juventus Miralem Pjanic ha commentato il successo attraverso il proprio account di Instagram: "Affronteremo sempre squadre che vorranno provare a metterci in difficoltà. Ma in ogni partita e in ogni stadio dobbiamo entrare con la convinzione di prenderci i tre punti".