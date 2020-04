Juventus, Pjanic in viaggio verso Torino. Il messaggio social del centrocampista bosniaco

Miralem Pjanic è in viaggio verso l'Italia. Il centrocampista bosniaco, dopo aver passato il periodo di quarantena lontano dall'Italia, ha postato una foto su Instagram con un messaggio: "Back To The Buisness", con la bandiera italiana. Il calciatore bianconero è uno dei nove elementi della rosa che ha lasciato il paese dopo la pandemia di Covid-19. In attesa di altre indicazioni, Pjanic ha deciso di tornare a Torino. Ecco il suo post: