Juventus, Pjanic: "Insulti di quattro dementi razzisti fan perdere tutti"

Ieri oggetto di cori razzisti, Miralem Pjanic, attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram, ha commentato quanto accaduto al Rigamonti: "Siamo calciatori, siamo tifosi, siamo appassionati. Ci esaltiamo per una giocata, per un gol, per una vittoria. I fischi e gli sfottò degli avversari ci danno la carica. Gli insulti di quattro dementi razzisti che si ostinano a venire allo stadio fanno perdere tutti, facciamo in modo che non si sentano più. Per tutti gli altri solo applausi".