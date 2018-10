Juventus, Pjanic: "Niente drammi, non abbassiamo la guardia"

© foto di Imago/Image Sport

Il centrocampista della Juventus Miralem Pjanic ha commentato così sui social il pareggio contro il Genoa: “Dobbiamo sempre giocare per vincere. E quando le cose non vanno come vogliamo non serve fare drammi, ma non possiamo permetterci di abbassare la guardia, mai!

#JuveGenoa #ForzaJuve ⚪⚫ @juventus”, ha scritto.