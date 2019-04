Juventus, Pjanic: "Pari giusto con l'Inter. CR7 è incredibile"

Fonte: tuttojuve.com

Il centrocampista della Juventus Miralem Pjanic commenta ai microfoni di JTV il pareggio ottenuto a San Siro con l'Inter: "

Primo tempo di marca nerazzurra, poi siete saliti in cattedra.

"Sì, ma abbiamo affrontato una bella squadra, è stata una bella partita in uno stadio bellissimo. Era importante continuare a dimostrare che siamo una grandissima squadra, nonostante tutto sia chiuso. Vogliamo continuare a provare a vincere le partite. Loro nel primo tempo qualcosina in più hanno fatto, poi nel secondo ci siamo sistemati. Ma anche nel primo abbiamo avuto possibilità di fargli male, se fossimo stati più giusti nei passaggi, nel girare palla. Abbiamo peccato un po' su questo, ma in generale è stata una buona prova. Potevamo vincere, ma penso che il pareggio sia giusto".

La palla che hai dato a Cristiano è un gioiello.

"Sono contento, lui sicuramente ha fatto un gol importante, sono contento di aver fatto l'assist per il suo seicentesimo gol nei club".

600 gol da professionista sono una cosa impressionante.

"Sì, impressionante, ma non sono io a dover dirlo, lui parla per sé, la sua storia, quello che ha fatto, quello che continua a fare, è un giocatore incredibile e siamo contenti di averlo. Ne approfittiamo al massimo perché è un leader assoluto sul campo, averlo con noi è una cosa straordinaria. Dobbiamo continuare così, provare a migliorare ancora qualcosa, forse puntare a obiettivi più importanti perché questa squadra lo può fare".

Che Juve ci dobbiamo aspettare in questi ultimi quattro turni?

"Il mister sicuramente vorrà vedere delle cose, la Juve ha un atteggiamento dalla prima alla 38esima giornata che è lo stesso: scendere in campo, rappresentare al meglio questa società e questa maglia con la massima serietà possibile. Noi le ultime quattro proveremo a vincere per far felici i nostri tifosi. non c'è nessun dubbio su questo. Adesso abbiamo un giorno di riposo, prepariamo la prossima che è un derby e dà grandi motivazioni".