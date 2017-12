Juventus, Pjanic: "Peccato per non aver fatto punti"

© foto di www.imagephotoagency.it

Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus, è intervenuto al termine del match pareggiato contro l’Inter (0-0 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

Siete ancora i più forti? Hai visto un Inter diversa?

"Sì siamo forti, questa Juventus ha dimostrato molto. Meritiamo il rispetto, anche se a volte non lo riceviamo. L'Inter è prima e merita di essere lì, Spalletti è un grandissimo allenatore. Ora tocca a noi recuperare punti su di loro. Peccato per non aver fatto punti, stasera la Juventus è stata superiore. Si va avanti, la stagione è lunga".

Eri arrabbiato sul cambio?

"L'ho chiesto io, rimaneva poco tempo e pensavo che qualcuno avrebbe potuto dare di più. Allegri mi stava chiedendo come stavo, ho avuto dei problemi ultimanente. Non è successo niente, due minuti prima su un corner ho chiesto di uscire. Sto bene, abbiamo abbastanza tempo per lavorare. Ora si va avanti con il lavoro e con la serenità che abbiamo sempre avuto".

Potevate fare qualcosa di più con un uomo tra le linee?

"Giocando con Dybala è un'altra cosa, abbiamo un giocatore che si smarca molto bene tra le linee. Le scelte però le deve fare il mister. Paulo doveva riposare, deve stare più tranquillo. Quando tutti ti stanno addosso non è semplice. Oggi la squadra non ha giocato male, ora vogliamo che Dybala torni al massimo. Ma non mi preoccupo, è un ragazzo serio".

In cosa dovete migliorare?

"Noi siamo lì per dimostrare che la squadra è la migliore e merita perché lavoriamo meglio. Poi dopo sei o sette anni che la Juventus continua a vincere, qualcuno ci vuole sempre in vetta. Ma bisognerà fare i conti con noi".