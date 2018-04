Juventus, Pjanic: "Più bello vincere così, vogliamo il settimo Scudetto"

© foto di www.imagephotoagency.it

Ha parlato così Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus, ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro l'Inter. "Vincere così è ancora più bello e fa male agli altri. Abbiamo giocato bene nel primo tempo, troppi palloni buttati poi nel secondo tempo. Alla fine poi abbiamo dato tutto mettendoci carattere dimostrando che vogliamo questo Scudetto. Nel primo tempo abbiamo gestito molto bene la palla, poi nella ripresa siamo entrati male in partita e non deve succedere perchè in superiorità numerica si deve gestire molto meglio. E' comunque una gioia immensa, una vittoria che dedichiamo ai nostri tifosi.

Ci stava il secondo giallo sul fallo ai danni di Rafinha?

"Se si guarda il primo fallo ha dato un giallo un pò leggerino, ha preso forse questo in considerazione. Ho dovuto gestire meglio la partita nei contrasti. C'era una grande pressione dello stadio, non è stato una grandissimo fallo ed Orsato ha fatto una buona partita".

Nell'ultimo periodo sia tu che Khedira sembrate leggermente stanchi in questo finale?

"Ho giocato tante partite quest'anno, c'è un pò di stanchezza ma non mi posso nascondere dietro questo perchè la squadra ha bisogno di me. Dobbiamo giocare per vincere e dobbiamo dare tutti il massimo. Sarà importante prendere il settimo Scudetto consecutivo".