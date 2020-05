Juventus, Pjanic pronto a valutare l'ipotesi PSG non quella che porta al Chelsea

Miralem Pjanic resta al centro del mercato in uscita della Juventus e dopo il no rifilato ieri da Arthur per lo scambio con il Barcellona, è normale che sia il club bianconero che il bosniaco si guardino attorno. Il centrocampista juventino per esempio, non gradirebbe affatto rientrare in un potenziale scambio con il Chelsea per Jorginho, anche se l'italo-brasiliano ha indirettamente aperto al ricongiungimento con Sarri. Più realistico che Mire sia pronto a dire sì al PSG, visto che è francese d'adozione e che un trasferimento a Parigi non lo scarterebbe a priori come invece farebbe per Londra. A riportarlo è Tuttosport.