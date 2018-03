Juventus, Pjanic: "Sorteggio? A questo punto non conta chi peschi"

Le sue parole a Sky Sport

Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus, dopo la vittoria con l'Atalanta è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Benatia si è trattenuto un po' la maglia con un avversario, era un po' arrabbiato ma alla fine si è calmato. Peccato per il giallo, ma l'arbitro ha diretto bene. Siamo contenti della prova, abbiamo quattro punti sul Napoli. Per ora ci godiamo questo successo, ma poi penseremo subito alla prossima, consapevoli di dover vincere".

Preferisci giocare a due o a tre in mediana? "Non ci sono problemi. Il lavoro di tutti è molto importante, sia se si gioca con due mezzali che no. Con pochi passaggi sappiamo arrivare in porta. Giocare a due o a tre non cambia, la squadra ottiene risultati importanti. Dovremo essere mentalmente freschi, possiamo fare qualcosa in più ma stiamo bene".

Ti piacerebbe Juventus-Roma ai quarti di Champions? "Spero che entrambe le squadre vadano in semifinale. Complimenti alla Roma per quanto fatto ieri. E' un'ottima squadra, ha sicuramente meritato di superare il turno. Sta facendo bene, si è visto col Napoli o con lo Shakhtar. Venerdì vedremo il nostro avversario. Qualsiasi sarà, vorrà andare in fondo, quindi non cambierà tanto".