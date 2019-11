Juventus, Pjanic: "Vogliamo chiudere con i tre punti prima della sosta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus, parla ai microfoni di JTV prima della partita contro il Milan: "Il Milan è sempre un avversario complicato, un grandissimo club. Una partita non semplice, mai, da giocare, ma noi puntiamo chiaramente ai tre punti, vogliamo chiudere bene prima della sosta con i tre punti per rimanere primi in classifica, ma ci aspetta sicuramente una partita complicata".

Che tipo di atteggiamento ti aspetti dal Milan?

"Una squadra organizzata, una squadra che con il nuovo allenatore sta facendo bene e vorrà dimostrare, nonostante le difficoltà di questo inizio d'anno, un altro viso rispetto a quanto fatto fin adesso. Noi ci aspettiamo una partita abbastanza aggressiva, con pochi spazi e non sarà facile".