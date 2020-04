Juventus, Pjanic vuole riprendersi il posto ma il futuro resta in dubbio

vedi letture

Miralem Pjanic ha voglia di riprendersi la Juventus dopo il periodo di appannamento che lo ha portato in panchina contro l'Inter e a cedere il posto a Bentancur. Il bosniaco è tornato per primo tra i giocatori che avevano lasciato l'Italia per tornare dalle rispettive famiglie all'estero con l'ok del club e ora è pronto a tornare in campo dopo essersi allenato con grande professionalità anche nel periodo di quarantena. Sul suo futuro però incombe più di un dubbio visto che ha mercato e che il suo cartellino, a bilancio a 10,4 milioni, potrebbe garantire una importante plusvalenza alla società juventina. Paratici ha parlato di lui con Leonardo, inserendo nel discorso anche Icardi e Alex Sandro. Al momento non c'è niente di certo e nessuna trattativa è stata avviata, ma che l'estate del centrocampista sarà più calda del solito è da dare per scontato. A riportarlo è Tuttosport.