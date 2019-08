Juventus, Pochettino chiama Dybala: i dettagli dell'offerta degli Spurs

Nella giornata di ieri, il tecnico del Tottenham Mauricio Pochettino ha provato telefonicamente a convincere Paulo Dybala a dire sì ai londinesi in queste ultime ore di calciomercato inglese. Gli Spurs hanno proposto un contratto da 8 milioni netti a stagione, 2 in meno rispetto a quelli che avrebbe potuto percepire al Man United. La Joya poi chiede 15 milioni di commissioni tramite il proprio agente, contro i 3 che il presidente Levy sarebbe pronto a varsare. La Juventus vorrebbe spingerlo proprio verso le sponde del Tamigi, ma senza il via libera del giocatore, anche la pagina Premier dovrà essere voltata. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.