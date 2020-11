Juventus poco concreta, una deviazione aiuta lo Spezia: al Manuzzi è 1-1 all'intervallo

Terminato qualche istante fa il primo tempo del Manuzzi, che porta Spezia e Juventus con il punteggio di 1-1 all'intervallo. Partenza con monopolio juventino del campo: la squadra di Pirlo prima va due volte vicina al vantaggio, con Morata e Dybala, poi con lo spagnolo trova l'effettiva rete che sblocca il match: dopo l'iniziale annullamento dall'arbitro, questa volta il VAR va in soccorso del centravanti bianconero, che si vede assegnato il gol, nato su una bella trama collettiva che ha visti protagonisti Danilo e McKennie. Tempo tre minuti e Chiesa avrebbe la chance di raddoppiare il bottino, ma è poco concreto: una costante nel primo tempo suo, dato che si fa murare poco dopo anche un destro in area di rigore, e della sua squadra, che si vede annullare lo 0-2, ancora griffato Morata. Lo Spezia soffre tantissimo per mezz'ora, poi viene fuori e riacciuffa il pareggio grazie anche ad un po' di fortuna: sul destro di Pobega, infatti, c'è una deviazione tra le gambe di Demiral e Nzola a beffare Buffon. La squadra di Pirlo a quel punto accusa il colpo, e ci mette un po' a reagire davvero: poco prima del recupero enorme chance creata da un'accelerazione di Morata, migliore in campo fin qui al Manuzzi, nella quale però è super Chabot ad anticipare McKennie. All'intervallo, dunque, 1-1 tra Spezia e Juventus.