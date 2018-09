© foto di Imago/Image Sport

Contatti in corso tra la Juventus, Paul Pogba e Mino Raiola: secondo i colleghi de La Gazzetta dello Sport, il club bianconero avrebbe parlato col centrocampista del Manchester United e il suo agente, vista la situazione non semplice all'Old Trafford. Affare complicato, se non impossibile, per gennaio, mentre in estate tutto può succedere. Da tenere d'occhio anche Rabiot.