Juventus, Pogba è la priorità: Berna-Douglas-Rabiot per convincere il Man United

Paul Pogba resta il primo nome sulla lista di Paratici e anche il desiderio più importante tra quelli espressi dal tecnico Sarri in vista della prossima stagione. La Juventus sa che la richiesta di 70 milioni presentata dal Manchester United è troppo esosa, ma il ds bianconero sa anche che il prossimo mercato vivrà di fantasia e soprattutto di scambi ed ecco che nella rosa juventina ci sono tre "sacrificabili" che potrebbero essere inseriti nell'affare per convincere gli inglesi a cedere il Polpo. Il primo è Douglas Costa, che piace anche a Man City e PSG e che l'allenatore sacrificherebbe anche se con un discreto rimpianto. Il secondo è Adrien Rabiot che porterebbe una bella plusvalenza a bilancio e che potrebbe essere utile per abbassare le pretese dei Red Devils. Infine Bernardeschi, che preferirebbe un futuro in Spagna, ma che in caso di gradimento del Man United potrebbe anche trasformarsi nell'asso nella manica per il PogBack. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.