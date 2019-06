Juventus, Pogba e Milinkovic-Savic grandi obiettivi. Ma resiste Zaniolo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampo della nuova Juventus di Maurizio Sarri si prepara a essere trasformato: dallo stile di gioco del nuovo trainer e dal calciomercato. In cima alle preferenze, rivela la Gazzetta dello Sport, c'è Paul Pogba, ma vanno considerate anche le "alternative". Lotito cederà Sergej Milinkovic-Savic, ma Paratici non farà follie: non vanno però trascurare le piste Rabiot, ma anche quella che porta a Nicolò Zaniolo. Per lui la Juve si è mossa per tempo.