Juventus, Pogba gradisce il ritorno: incontro con Raiola in agenda

© foto di Imago/Image Sport

Giuseppe Marotta e Mino Raiola dovranno vedersi per discutere del futuro di Moise Kean, ma i due parleranno anche di un Paul Pogba 2.0 alla Juventus. A scriverlo è l'edizione odierna di Tuttosport, che spiega che già in estate il clamoroso cavallo di ritorno poteva concretizzarsi, ma la Juve non ha più ceduto Miralem Pjanic e non se n'è fatto nulla. Sul centrocampista francese, in rotta con il Manchester United, ci sono anche Barcellona e PSG, ma il club bianconero parte in vantaggio perché - si legge - sarebbe la destinazione preferita del campione del mondo. L'incontro tra l'AD della Vecchia Signora e il suo agente è previsto per fine novembre o i primi giorni di dicembre.