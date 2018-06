Juventus, Pogba il piano B se non arriva Milinkovic. Ma occhio al Real

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paul Pogba resta nel mirino della Juventus, come alternativa di Sergej Milinkovic-Savic. Secondo quanto riportato da Tuttosport i bianconeri devono però stare attenti all'inserimento del Real Madrid per il francese. La valutazione attuale è di 60 milioni, cifra accessibile per la Juve anche se l'ingaggio di 12 ilioni spaventa.