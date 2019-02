© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus non molla Paul Pogba, centrocampista classe 1993 del Manchester United e della nazionale francese, nonché ex bianconero: secondo indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, e riportate dal Daily Express, il giocatore verrebbe visto dai bianconeri come l'unica pedina in grado di far salire il livello di qualità del centrocampo della squadra di Allegri. Possibile che, dunque, la Juventus possa farsi viva con lo United la prossima estate.