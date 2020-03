Juventus-Pogba, operazione da 300 milioni. Ma il ritorno di immagine sarebbe enorme

Tuttosport di oggi fa il punto sull'operazione ritorno ala Juve per Paul Pogba: se i prezzi non dovessero scendere, il costo totale per riportare il francese a Torino ammonterebbe a 100 milioni di cartellino e circa 30 lordi all’anno per cinque anni, totale 250 milioni di euro, commissioni escluse. Da conteggiare però ci sono anche i proventi che un uomo immagine come Pogba potrebbe portare alle casse bianconere. Una lezione che i bianconeri hanno imparato alla perfezione proprio grazie allo sbarco a Torino del fuoriclasse lusitano.