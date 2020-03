Juventus, Pogba resta il primo obiettivo. In attacco occhio a Kane e Gabriel Jesus

Anche se il coronavirus sta segnando il calcio e lo sport mondiale, il calciomercato non si ferma e ogni squadra porta avanti le proprie strategie. La Juventus, una volta messo a segno il colpo Kulusevski e quello Romero dal Genoa, ha riniziato la caccia a un esterno sinistro da alternare ad Alex Sandro. Il primo nome in lista resta quello di Emerson Palmieri, potenzialmente in uscita dal Chelsea e da tempo nel mirino bianconero. A centrocampo Paul Pogba resta il sogno da coltivare per rilanciare la qualità del reparto, ma con lui c'è anche Willian che potrebbe lasciare i Blues a fine stagione. In attacco si guarda con attenzione alla Premier League e dunque a Kane e Gabriel Jesus, ma piace anche Timo Werner del Lipsia, senza scordarsi il vecchio amore Icardi che rientrerà all'Inter dopo l'anno al PSG. A riportarlo è Tuttosport.